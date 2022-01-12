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Во Владивостоке водитель автобуса въехал на «зебру», когда по ней шли пешеходы

12 января 07:50
Фото: фото пресс-службы ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
Видеозапись горожанина помогла привлечь к ответственности водителя автобуса, въехавшего на «зебру», когда по ней шли пешеходы.

Как рассказали в пресс-службе городской ГИБДД, в ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили видеоматериал, на котором запечатлён момент грубого нарушения ПДД. На одной из центральных улиц во Владивостоке водитель маршрутного автобуса № 23 продолжал движение, несмотря на красный сигнал светофора.

Не снижая скорость, водитель пересёк «зебру», несмотря на то, что на переходе уже были пешеходы — автобус пронёсся буквально в нескольких сантиметрах от группы людей.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили личность правонарушителя. Им оказался 36-летний житель Владивостока.

Происшествие произошло в конце 2021 года. В ГИБДД города отметили, что водитель в прошлом году уже привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Мужчина привлечён к административной ответственности по статье 12.12 КоАП РФ, санкции которой предусматривают штраф в размере 1000 рублей.

Полиция благодарит автора видеозаписи за активную гражданскую позицию, благодаря чему удалось привлечь к ответственности нарушителя ПДД.

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#Новости#Владивосток#ПДД#Автобус#Происшествия
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