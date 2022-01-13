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Поворот с Нейбута к ЖК «Зелёный бульвар» будет регулировать светофор

13 января 04:07
Фото: 1mediainvest.ru
Власти Владивостока обещают сделать поворот с основной дороги на улице Нейбута к домам жилого комплекса «Зелёный бульвар» безопаснее для автомобилистов.

Подробнее о планах дорожного ремонта рассказал руководитель городского управления дорог и благоустройства Николай Зайцев. По его словам, в этом году до середины августа по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы дороги, тротуары, сети ливневой канализации, лестницы, подпорные стены и другие объекты прилегающей дорожной инфраструктуры на участке улицы Нейбута, от перекрестка Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова до остановки «Демидюк»; от Калинина, 78 до Калинина, 28б, стр. 2.

В пресс-службе мэрии отметили, что это будет только первый этап ремонта этих дорог, оставшиеся участки планируют внести в программу комплексного ремонта на следующий год. Также в этом году отремонтируют улицу Давыдова — от пересечения с Русской до Давыдова, 42.

На улице Нейбута дорожникам предстоит также установить новый светофор на съезде с основной дороги на Нейбута к жилому кварталу «Зелёный бульвар». Этот участок нерегулируемый и вызывает сложности у автомобилистов: здесь нередко случают не только затруднения движения автотранспорта, но и дорожно-транспортные происшествия.

Напомним, что по нацпроекту улицы Давыдова новый светофор появится и в районе пересечения с улицей Русской. Данный участок много лет вызывает сложности у автомобилистов и пешеходов.

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