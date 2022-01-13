Поворот с Нейбута к ЖК «Зелёный бульвар» будет регулировать светофор

Подробнее о планах дорожного ремонта рассказал руководитель городского управления дорог и благоустройства Николай Зайцев. По его словам, в этом году до середины августа по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы дороги, тротуары, сети ливневой канализации, лестницы, подпорные стены и другие объекты прилегающей дорожной инфраструктуры на участке улицы Нейбута, от перекрестка Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова до остановки «Демидюк»; от Калинина, 78 до Калинина, 28б, стр. 2.