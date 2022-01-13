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Сколько потратил и заработал ФК «Динамо-Владивосток» в 2021 году

13 января 01:18
Фото: предоставлено для ЗР
Футбольный клуб «Динамо-Владивосток» открыл данные фактических доходов и расходов клуба на 1-ю часть сезона (май–декабрь 2021 г.)

Бюджет дебютанта второго дивизиона ФНЛ составил 60,2 млн рублей.

Доходная часть ФК «Динамо-Владивосток»:

  • Спонсорский контракт с АО «Терминал Астафьева» — 34 500 000 руб.
  • Субсидия правительства Приморского края — 20 000 000 руб.
  • Собственные доходы — 1 500 000 руб.
  • Заёмные средства — 4 200 000 руб.
Фото: предоставлено для ЗР

Основные статьи расходов ФК «Динамо-Владивосток»:

  • Контрактные обязательства (зарплата, налоги, премиальные выплаты) — 30 013 000 руб.
  • Жизнеобеспечение (проживание, питание, УТС) — 11 266 000 руб.
  • Логистика (ЖД, авиа, автобус) — 4 596 000 руб.
  • Организация матчей — 4 077 000 руб.
  • Аренда спортсооружений — 3 565 000 руб.
  • Экипировка — 2 904 000 руб.
  • Спортивный инвентарь — 785 000 руб.
  • Медицина (ПЦР, страхование, УМС, медикаменты, спорт. питание) — 2 300 000 руб.
  • Взносы в РФС — 1 525 000 руб.
  • Офисные расходы — 176 000 руб.
Фото: предоставлено для ЗР

— Бюджет футбольного клуба «Динамо-Владивосток» формируется из двух основных источников — это субсидия правительства Приморского края и спонсорский контракт с АО «Терминал Астафьева, — прокомментировал управляющий ПСО «Динамо» Эдуард Сандлер. — В 2021 году все обязательства перед клубом были выполнены в полном объёме. На конец года возник небольшой дефицит, связанный с невозможностью прогноза ряда позиций в создании новой команды. Данные расходы заложены в 2022 году и будут покрыты, на операционную работу это не повлияло, это чисто техническое решение, кредит мы получили от своего же партнера. В 2022 году нам также выделена субсидия на второй круг чемпионата в размере 25 млн рублей и продолжает действие спонсорский контракт. Шаг к публичности в расходах и доходах — осознанный и соответствует требованиям спортивного общества «Динамо». Все наши партнёры прозрачно видят расходы команды, эту же возможность теперь имеют болельщики и журналисты.

Напомним, что в этом году футбольная команда «Динамо-Владивосток» успешно дебютировала в Олимп-Первенстве II дивизиона Футбольной Национальной Лиги. По итогам 1-го этапа приморский коллектив решил поставленные задачи и теперь продолжит борьбу в «элит-группе» за самые высокие места.

Важно, что подобного успеха команда достигла, опираясь на местные кадры: в составе «Динамо-Владивосток» выступают 11 приморских футболистов. Ставка на развитие собственных игроков является приоритетом краевых властей и генерального партнёра команды — АО «Терминал Астафьева».

#Новости#Владивосток#Спорт#Динамо#Футбол#Бюджет#Финансы#Приморье
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