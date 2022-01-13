Сколько потратил и заработал ФК «Динамо-Владивосток» в 2021 году

— Бюджет футбольного клуба «Динамо-Владивосток» формируется из двух основных источников — это субсидия правительства Приморского края и спонсорский контракт с АО «Терминал Астафьева, — прокомментировал управляющий ПСО «Динамо» Эдуард Сандлер. — В 2021 году все обязательства перед клубом были выполнены в полном объёме. На конец года возник небольшой дефицит, связанный с невозможностью прогноза ряда позиций в создании новой команды. Данные расходы заложены в 2022 году и будут покрыты, на операционную работу это не повлияло, это чисто техническое решение, кредит мы получили от своего же партнера. В 2022 году нам также выделена субсидия на второй круг чемпионата в размере 25 млн рублей и продолжает действие спонсорский контракт. Шаг к публичности в расходах и доходах — осознанный и соответствует требованиям спортивного общества «Динамо». Все наши партнёры прозрачно видят расходы команды, эту же возможность теперь имеют болельщики и журналисты.