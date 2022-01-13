Сколько потратил и заработал ФК «Динамо-Владивосток» в 2021 году

Бюджет дебютанта второго дивизиона ФНЛ составил 60,2 млн рублей.
Доходная часть ФК «Динамо-Владивосток»:
Основные статьи расходов ФК «Динамо-Владивосток»:
— Бюджет футбольного клуба «Динамо-Владивосток» формируется из двух основных источников — это субсидия правительства Приморского края и спонсорский контракт с АО «Терминал Астафьева, — прокомментировал управляющий ПСО «Динамо» Эдуард Сандлер. — В 2021 году все обязательства перед клубом были выполнены в полном объёме. На конец года возник небольшой дефицит, связанный с невозможностью прогноза ряда позиций в создании новой команды. Данные расходы заложены в 2022 году и будут покрыты, на операционную работу это не повлияло, это чисто техническое решение, кредит мы получили от своего же партнера. В 2022 году нам также выделена субсидия на второй круг чемпионата в размере 25 млн рублей и продолжает действие спонсорский контракт. Шаг к публичности в расходах и доходах — осознанный и соответствует требованиям спортивного общества «Динамо». Все наши партнёры прозрачно видят расходы команды, эту же возможность теперь имеют болельщики и журналисты.
Напомним, что в этом году футбольная команда «Динамо-Владивосток» успешно дебютировала в Олимп-Первенстве II дивизиона Футбольной Национальной Лиги. По итогам 1-го этапа приморский коллектив решил поставленные задачи и теперь продолжит борьбу в «элит-группе» за самые высокие места.
Важно, что подобного успеха команда достигла, опираясь на местные кадры: в составе «Динамо-Владивосток» выступают 11 приморских футболистов. Ставка на развитие собственных игроков является приоритетом краевых властей и генерального партнёра команды — АО «Терминал Астафьева».