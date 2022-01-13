В ГИБДД разъяснили, кому в этом году придётся оформлять диагностическую карту на автомобиль

Для остальных категорий ТС техосмотр стал добровольным. Но не стоит забывать главное правило: автомобили и мотоциклы должны выходить на дороги исправными, и эту обязанность с владельцев никто не снимал. Заезд на СТО и проверка исправности агрегатов много времени не займёт. Да и стоимость техосмотра не разорит. Согласно федеральному законодательству, тарифы устанавливают региональные власти. В Приморье они не менялись с прошлого года, и максимальная стоимость ТО для легкового автомобиля составляет 983 рубля.