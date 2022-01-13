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В ГИБДД разъяснили, кому в этом году придётся оформлять диагностическую карту на автомобиль

13 января 07:53
Фото: 1mediainvest.ru
В России отменили обязательное прохождения техосмотра для частных легковых автомобилей и мотоциклов. Но есть категории ТС, которые обязаны иметь диагностическую карту. Какие именно, разъяснила ГИБДД.

Определены три группы ТС, которые должны проходить техосмотр и оформлять диагностические карты:

— если автомобили используются в служебных целях, для перевозки пассажиров или зарегистрированы в такси. Но есть нюансы: периодичность техосмотра будет зависеть от года выпуска автомобиля и от целей эксплуатации. Так, чтобы использовать личный автомобиль старше 10 в служебных целях, нужно проходить техосмотр ежегодно. Выполняющие перевозку пассажиров такси и автобусы обязаны проходить технический осмотр ежегодно в случае, если авто не более пяти лет. Старше пяти лет — раз в полгода;

— теперь в пакет документов при постановке автомобиля или мотоцикла на учёт в ГИБДД или при смене владельца входит диагностическая карта. Но только в том случае, если ТС старше четырёх лет;

— для регистрации изменений в конструкции автомобиля в ГИБДД предоставление диагностической карты стало обязательным условием. В данном случае год выпуска автомобиля роли не играет.

Для остальных категорий ТС техосмотр стал добровольным. Но не стоит забывать главное правило: автомобили и мотоциклы должны выходить на дороги исправными, и эту обязанность с владельцев никто не снимал. Заезд на СТО и проверка исправности агрегатов много времени не займёт. Да и стоимость техосмотра не разорит. Согласно федеральному законодательству, тарифы устанавливают региональные власти. В Приморье они не менялись с прошлого года, и максимальная стоимость ТО для легкового автомобиля составляет 983 рубля.

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#Новости#Автомобили#ГИБДД#Приморье#Общество
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