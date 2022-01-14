Перевозки автомобилей и комплектующих к ним по ДВЖД за год возросли в 1,7 раза

При этом основной прирост объёма перевозок пришёлся в транзитном сообщении — в прошлом году переправили 112 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), это плюс 85,2% к 2020 году.
Нагрузка в экспортном сообщении возросла до 65 тыс. ДФЭ (+ 30%), в импортном — 539 тыс. ДФЭ (+36,7%).
Обратный тренд наблюдался во внутреннем сообщении, где перевозки упали на 6% — до 227 тыс. ДФЭ.
За год в общей сложности перевезено 9,5 млн тонн грузов (+39,2%), в том числе:
— химикаты и сода — 127 тыс. ДФЭ (+37,8% к 2020 году);
— лесные грузы — 40 тыс. (+9,8%);
— бумага — 18 тыс. (+37%);
— промышленные товары — 142 тыс. (рост в 1,5 раза);
— метизы — 119 тыс. (рост в 1,4 раза);
— автомобили и комплектующие — 81 тыс. (рост в 1,7 раза);
— машины, станки, двигатели — 139 тыс. (+35,4%);
— черные металлы — 18 тыс. (+28,9);
— строительные — 17 тыс. (+34,7%).
В службе корпоративных коммуникаций ДВЖД отметили, что за последние пять лет контейнерные перевозки выросли в два раза.