Приморские рыбаки заплатили рекордные объёмы налогов

По оперативным данным УФНС, объём налогов и сборов, поступивших за 9 месяцев 2021 года в консолидированный бюджет РФ по виду экономической деятельности «рыболовство, рыбоводство», составил 5 187,0 млн рублей, в 3,7 раза больше, чем в январе–сентябре 2020 года. В краевой бюджет предприятия отрасли перечислили налогов на сумму 6 349,9 млн рублей — почти в два раза больше, чем за тот же период 2020 года.