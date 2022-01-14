Приморцы, ищущие работу, отмечают, что трудоустроиться стало сложнее

Больше всего соискателей, готовых согласиться на меньшую оплату труда с целью трудоустройства — в Северо-Западном ФО. Меньше всего — на Дальнем Востоке. Примечательно, что в Приморье всего 36% респондентов ответили, что готовы снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место, а половина приморцев, принявших участие в опросе, ответили, что не согласны к снижению заработка.