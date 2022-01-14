В Приморье «омикрон» не выявлен. Пока…

Как и любой вирус — в помещениях, где находится много людей. Наиболее высокий риск инфицирования от человека, который находится рядом и уже имеет респираторные симптомы: кашель, насморк, першение в горле. Использование социальной дистанции и защитной маски снижает вероятность передачи вируса, но не исключает её полностью, особенно при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим.