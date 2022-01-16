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В Приморье на Крещение оборудуют 19 купелей

16 января 02:13
Фото: 1mediainvest.ru
На Крещение в Приморье организуют 19 оборудованных купелей. Безопасность во время мероприятий будут осуществлять спасатели. Также собираются организовать дежурство бригад скорой помощи и полицейских.

Как рассказали в региональном МЧС, инспекторы по маломерным судам и работники спасательных подразделений в крае проведут совместную разъяснительную работу с гражданами для того, чтобы максимально избежать несчастных случаев.

Кроме того, в ведомстве составили памятку — как вести себя на купаниях, чтобы они прошли безопасно.

  • убедитесь, что купание контролируют спасатели и медики;
  • запрещено купаться детям без присмотра взрослых;
  • не нужно нырять в воду непосредственно со льда.

Также запрещено пить алкоголь и лезть в прорубь пьяным, купаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, подавать крики ложной тревоги и подъезжать к купели на авто.

Кроме того, рекомендуется находиться в проруби не более нескольких секунд, затем надеть тёплый халат и пройти в тёплое помещение или автомобиль, где выпить горячего чая.

Единый телефон пожарных и спасателей «112».

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#Новости#Крещение#Приморье#Общество
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