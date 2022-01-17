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Где можно окунуться в купель на Крещение во Владивостоке

17 января 07:13
Фото: 1mediainvest.ru
В крае планируется оборудовать 19 оборудованных купелей к празднику Крещения, который отмечается 19 января, из них три — во Владивостоке.

Безопасность населения в период проведения Крещенских купаний будут обеспечивать спасатели, бригады скорой помощи, полиция, сообщили в приморском главке МЧС России.

Места, оборудованные для купания 18 и 19 января во Владивостоке, это:

— остров Русский, посёлок Подножье, Свято-Серафимовский мужской монастырь,

— клуб зимнего плавания «Косатка ДВ», улица Набережная, 7а;

— посёлок Трудовое, улица Лиманная, 79, озеро.

Спасатели убедительно рекомендуют жителям и гостям края соблюдать правила безопасности в местах проведения обрядов и окунаться только в оборудованных и предназначенных для этого местах.

Правила безопасности при погружении в крещенскую купель:

— убедитесь, что купание находится под контролем представителей служб спасения и медицинских работников;

— запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых;

— не ныряйте в воду непосредственно со льда.

Запрещено:

— распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

— погружаться в ледяную воду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

— подавать крики ложной тревоги;

— подъезжать к купели на автотранспорте.

Также всем посетителям крещенской купели необходимо знать: в проруби необходимо быть всего несколько секунд затем нужно надеть халат и пойти в теплое помещение или автомобиль, где сразу выпить горячего чая с медом.

Единый телефон пожарных и спасателей — 112.

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