Новая победа Tigre de Cristal: приморский курорт признали лучшим в России

World Casino Awards — премия для крупных участников игорной индустрии по всему миру, отмечающая их передовые достижения. Это дочерний проект премии World Travel Awards (WTA), в которой Tigre de Cristal был номинирован трижды в категориях: «Ведущий Российский отель 2017», «Ведущий российский курорт 2018», «Ведущий российский курорт 2019» и одержал победу в 2018 году. Сегодня бренд WTA признан во всем мире как высший показатель качества, а победители устанавливают ориентир, к которому стремятся другие участники рынка.