«Омикрон» нельзя не учитывать»: председатель ЗС ПК об отложении закона о QR-кодах

— Это правильное решение, так как в условиях распространения нового штамма коронавирусной инфекции главное сейчас — помощь гражданам, особенно пожилым людям, одиноко проживающим, многодетным семьям. Наша задача — на местах обеспечить исполнение поручений главы государства и помочь людям пережить этот сложный период. Ситуация в мире меняется и мы должны держать руку на пульсе, принимая соответствующие решения в ритме времени. Коронавирус мутировал, на смену штамму «дельта» пришёл новый — «омикрон». И это нельзя не учитывать, — отметил Александр Ролик.