Политолог предложил властям Приморья рецепт победы над «красными»

— Маловероятно, что за это время мы станем жить существенно лучше, трубы отопления поменяются, дороги починятся, зарплаты поднимутся, жильё станет доступным, коронавирус испарится вместе с масками, чипами и qr-кодами, а климат наконец-то станет соответствовать заявленной министрами широте. Этого не будет. А значит, скрытый протест если и не усилится, то уж точно не спадёт. В такой ситуации повлиять на результат голосования можно только политтехнологическими методами, — уверен политолог Вячеслав Беляков.