Приморец чуть не лишился автомобиля из-за долгов

— В связи с этим судебный пристав применил к нему комплекс мер принудительного исполнения, в том числе наложил арест на принадлежащий неплательщику автомобиль марки Honda Airwave, предупредив его об уголовной ответственности, предусмотренной статьёй 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации», — сообщил представитель ведомства.