Приморец чуть не лишился автомобиля из-за долгов

В региональной УФССП РФ сообщили, что мужчина был должным образом извещён о задолженности по налоговым платежам, однако не предпринимал мер по погашению долга.
— В связи с этим судебный пристав применил к нему комплекс мер принудительного исполнения, в том числе наложил арест на принадлежащий неплательщику автомобиль марки Honda Airwave, предупредив его об уголовной ответственности, предусмотренной статьёй 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации», — сообщил представитель ведомства.
Принятая мера возымела действие. Не дожидаясь пока движимое имущество будет передано на реализацию, мужчина выплатил всю сумму долга, плюс ещё заплатил исполнительский сбор — 9 тысяч рублей.