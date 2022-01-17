В строительство жилья в ДФО граждане вложили свыше 70 млрд рублей

В общей сложности на счетах эскроу в ДФО сосредоточено более 70,5 млрд рублей, причём половина размещена на счетах дольщиков, купивших квартиры в Приморье. За год объём средств, которые хранятся на специальных банковских счетах до момента выдачи застройщиком ключей от новых квартир, увеличился почти на 45 млрд рублей.