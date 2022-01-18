Грехов в проруби не смыть

— Если человек подготовлен к такому мероприятию — например, занимается моржеванием, обливанием на морозе, знает, какие заболевания у него есть и в какой они стадии, то он может спокойно окунуться в купель, и всё у него будет хорошо, — говорит заведующая городским аллерго-респираторным центром поликлиники № 3 Владивостока, кандидат медицинских наук Татьяна Ситдикова. — Ну, а тем, кто приходит к проруби раз в год, не подготовив организм к такому стрессу, следует быть очень осторожными. Резкая перемена температуры — это большой стресс для организма. А стресс — это в первую очередь спазм сосудов. Сильный и неожиданный. Так что даже из самых лучших побуждений в прорубь не стоит окунаться тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, перенесённые инфаркты и инсульты, нестабильное течение стенокардии. Это просто опасно. Не стоит рисковать здоровьем.