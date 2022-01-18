Грехов в проруби не смыть

Но уже более 20 лет в России появилась новая традиция — на Крещение самые отчаянные граждане окунаются в прорубь, в купель, вырубленную во льду. Дело, прямо скажем, не для слабых духом.
Шерстяные носки и благоразумие
Как правило, купели — ещё их называют иорданями — организуют при помощи и под контролем сотрудников МЧС. Всё потому, что окунуться зимой раздетым в ледяную воду — мероприятие откровенно опасное и потенциально может привести к тяжёлым последствиям.
Поэтому ежегодно сотрудники МЧС берут организацию в свои руки. Территорию для проведения крещенского обряда ограждают барьерной лентой, заходить за которую категорически запрещено. На берегу устанавливают палатки, надувные модули для переодевания и обогрева. Переходы к ним специально оборудованы, как и путь с берега к купели и обратно. Толщина льда в месте организованной купели должна составлять не менее 25 сантиметров. Если лёд тоньше, то купель делают у самого берега.
На льду рядом с иорданью могут одновременно находиться не более 10 человек, а выезд автотранспорта на лёд категорически запрещен. Лестница в купель должна быть прочной и устойчивой. Если её нет, в прорубь должен быть опущен крепкий канат, крепко зафиксированный на берегу, за который можно держаться, спускаясь в прорубь и поднимаясь из неё.
Кроме того, ежегодно МЧС публикует и распространяет памятку о том, как правильно окунуться в прорубь на Крещение — извините за откровенность — чтобы без трагических последствий.
К примеру, в памятке указано: перед тем, как окунуться в воду, нужно разогреть тело — пробежаться, сделать разминку.
Обувь должна быть нескользкой и легкой — тяжёлые ботинки, намокнув, будут тащить вас вниз. Лучше всего подходят шерстяные носки или резиновые тапочки. Дорожка к проруби, как правило, скользкая, идти по ней надо осторожно.
Окунаться в прорубь лучше всего по шею, не с головой. Если, конечно, вашей целью не является спазм сосудов головного мозга. Нельзя прорубь с разбегу и вниз головой — в этом случае шок от холода вам обеспечен. Плавать в проруби, если вы не практикуете моржевание, тоже не надо. Быстро, но аккуратно спустились, погрузились по шею, вышли.
Больше минуты в проруби находиться не стоит. И не надо пытаться окунуться «аж до дна» — очень часто это заканчивается тем, что человек теряет ориентацию и бьётся головой о лёд снизу.
Если вы окунаетесь с ребенком, не отпускайте его. От холода малыш может испугаться и забыть, что он умеет плавать. Держите малыша крепко.
Выходите из проруби правильно: зачерпните воды или горсть снега в ладони, обопритесь на поручни (иначе можно приморозиться к поручням), энергично поднимайтесь. Если вам помогают, не отказывайтесь.
Быстро и энергично разотритесь сухим полотенцем и одевайтесь.
Стресс, стресс и ещё раз стресс
Медицина в целом не в восторге от купания в мороз в ледяной воде. Далеко не всем это полезно.
— Если человек подготовлен к такому мероприятию — например, занимается моржеванием, обливанием на морозе, знает, какие заболевания у него есть и в какой они стадии, то он может спокойно окунуться в купель, и всё у него будет хорошо, — говорит заведующая городским аллерго-респираторным центром поликлиники № 3 Владивостока, кандидат медицинских наук Татьяна Ситдикова. — Ну, а тем, кто приходит к проруби раз в год, не подготовив организм к такому стрессу, следует быть очень осторожными. Резкая перемена температуры — это большой стресс для организма. А стресс — это в первую очередь спазм сосудов. Сильный и неожиданный. Так что даже из самых лучших побуждений в прорубь не стоит окунаться тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, перенесённые инфаркты и инсульты, нестабильное течение стенокардии. Это просто опасно. Не стоит рисковать здоровьем.
Также купание в ледяной воде противопоказано тем, у кого есть хронические заболевания, связанные с суставами — артриты, артрозы, подагра и так далее. Особенно — в период обострения.
Собственно говоря, любое хроническое заболевание в период обострения является противопоказанием для купания в проруби, и неважно, в Крещение или нет.
И предполагать, что, окунувшись в купель, вы смоете с себя все болезни, просто опасно и неблагоразумно.
Что касается современной ситуации, когда многие наши граждане переболели ковидом… Если вы болели меньше двух-трёх месяцев назад — окунаться в ледяную воду не стоит. Постковидные осложнения (есть даже такое понятие — лонгковид) могут проявляться до трёх месяцев, затрагивать сердечно-сосудистую, бронхо-легочную системы, систему свёртывания крови. И в этом случае сильнейший стресс — ледяная вода — пользы вам не принесёт. Но даже если вы болели более трёх месяцев назад, чувствуете себя хорошо, всё равно есть смысл сначала посоветоваться с врачом.
Ну если вы очень-очень хотите окунуться в купель на Крещение и вас не смущает наличие противопоказаний, пожалуйста, предварительно всё же сходите к врачу и проконсультируйтесь.
Церковь не осуждает. Но и не одобряет
Кстати, о смывании болезней и грехов… Оказывается, ничего подобного купание в Крещенской проруби не даёт. И вообще — православная церковь к этому мероприятию отношения не имеет.
— Хотел бы отметить, что погружение на Крещение в прорубь в реке, озере или в море — это, скорее, благочестивая народная традиция, нежели некое обязательное действие для всех, — говорит ключарь Собора Покрова Божьей Матери во Владивостоке отец Владимир. — Церковь в целом не осуждает подобный обычай, рассматривая его как стремление человека выйти из зоны комфорта ради Господа, совершить нечто, что требует мужества и решимости. Если это напряжение сил посвящено Богу, это, конечно, весьма благородно и достойно уважения.
Священник сетует, что, как это, к сожалению, часто бывает, неплохая по своей сути традиция обросла самыми дикими и грубыми суевериями, не имеющими ничего общего с христианской верой, а нередко — и вовсе ей противоречащими. Так, вопреки расхожему, но ложному поверью погружение в прорубь на праздник Крещения не смывает грехов с человека. Прощение грехов никогда не происходит в автоматическом режиме. Так не работает. Грехи прощаются в Таинстве покаяния, которое совершается во время исповеди у священника. В этом Таинстве Бог подает нам силы преодолеть пагубные пристрастия и исцеляет от душевных недугов. При погружении в купель ничего подобного не происходит.
Тем более неправильно, когда в Крещенскую прорубь окунаются люди, находящиеся в нетрезвом состоянии, когда из благочестивой традиции погружение превращается в разудалое веселье и баловство, часто — во вред своему здоровью. Такие люди едва ли получат духовную пользу от погружения.
— Убежден, что для людей, которые не живут церковной жизнью, праздник Крещения — прекрасный повод вспомнить и задуматься о своём произошедшем некогда крещении, замечательный повод вернуться к участию в Таинствах Церкви, а через это — к полноценному общению со Христом, — добавил отец Владимир. — Если с этими мыслями и настроением подходить к крещенской купели, верю, что Господь обязательно дарует силы и Свою помощь на жизненном пути.
СПРАВКА:
В Приморском крае оборудуют 19 крещенских купелей, три из которых — во Владивостоке.
— Традиционная прорубь на Юбилейном пляже (клуб моржей «Косатка ДВ») будет работать с 21 часов 18 января до 3 ночи 19 января, также в ночь на Крещение будет действовать прорубь в поселке Трудовом. А на Русском острове в бухте Новик в районе мужского монастыря в купель можно будет окунуться 19 января с 12 до 18 часов, — сообщили в МЧС региона.