Изъяны теплотрассы во Владивостоке выявляли с вертолёта

— Есть повреждения на сетях, которые видны глазу, а есть те, о которых можно лишь догадываться, увидев по приборам учёта повышенную подпитку. Всё это влияет на итоговое качество предоставления коммунальной услуги потребителям. В ходе ТИКАС в режиме экспресс-диагностики были выявлены 117 участков высоких теплопотерь — на магистральных и разводящих подземных тепловых сетях, — добавил заместитель директора по теплоснабжению СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Василий Гордиенко.