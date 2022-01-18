Отходам, завезённым в Приморье с космодрома, снизили класс

В данное время направлен запрос в Минсельхоз России — чтобы специалисты разъяснили, как их нужно обезвреживать и утилизировать принятый груз. Так как компания ООО «Система» является организацией, принявшей на себя по акту приёмки от Амурской области эти вещества, то её задача сейчас — обеспечить их должное хранение в соответствии с требованиями закона. В планах компании — строительство быстровозводимого ангара для обеспечения хранения агрохимикатов до тех пор, пока не будет принято решение о способе их обезвреживания. Это займет до 2-3 недель.