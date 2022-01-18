С именем Пушкина — в море культуры

Все краевые учреждения культуры с большим энтузиазмом отнеслись к появлению «Пушкинской карты». Тем более, что за полгода — карта начала действовать 1 сентября 2021 года — её успели оформить более 40 тысяч молодых приморцев. Конечно, активнее всего в этом смысле была молодёжь Владивостока, Уссурийска и Находки — городов, где есть достаточное количество учреждений культуры. В более отдалённых районах края, особенно в сельской местности, возможностью потратить деньги на культурный досуг воспользовались гораздо меньше молодых людей. Ведь им для начала придётся приехать туда, где карта работает. И, тем не менее, театры, музей, Приморская картинная галерея приводят весьма радующие глаз цифры.