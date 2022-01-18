В какие месяцы «дорого» болеть и ходить в отпуск, рассказали эксперты

Юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева заверила: если сотрудник получает оклад и отработал все рабочие дни по производственному календарю, то он получает полную зарплату, которая установлена в трудовом договоре. Но если у работника был отпуск в январе или больничный, то оплата, действительно, будет ниже. Дело в том, что размер отпускных и больничных считается иначе, чем заработная плата.