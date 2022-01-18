В Приморье готовятся к очередному росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией

Вакцинация и ревакцинация в Приморье доступна в мобильных и стационарных пунктах. С собой достаточно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Медики призывают привившихся быть осторожными до формирования иммунитета. Он в среднем вырабатывается на 21-й день после первой инъекции, а устойчивый — через три недели после второй.