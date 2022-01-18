Возобновляются авиарейсы в Сеул из Владивостока

Полёты по данному направлению будут осуществляться с 25 января 2022 года, один раз в две недели — по вторникам. На маршруте задействовано воздушное судно Boeing 737-800.
Напомним, авиарейсы в Южную Корею были приостановлены в марте 2020 года из-за пандемии.
В воздушной гавани отметили, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться. При планировании поездки необходимо внимательно ознакомиться с информацией о действующих правилах и ограничениях при въезде в страну назначения.
Так, теперь для пребывания в Стране утренней свежести необходимо получить визу (кроме транзитных пассажиров), действительны все виды виз. Также при посадке на самолёт потребуют предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до вылета.
Вне зависимости от результатов ПЦР-теста все лица, пересекающие границу, должны проходить 14-дневный карантин в специально выделенных отелях или по месту пребывания.