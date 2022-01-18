Возобновляются авиарейсы в Сеул из Владивостока

Так, теперь для пребывания в Стране утренней свежести необходимо получить визу (кроме транзитных пассажиров), действительны все виды виз. Также при посадке на самолёт потребуют предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до вылета.