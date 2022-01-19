«Нас спасает высокая цена на нефть»: Россия переживает серьёзный обвал фондового рынка

Эксперты считают, что катализатором для этой ситуации послужила публикация в The New York Times о вывозе из Украины российских дипломатов. Предполагая, что активы страны, которой грозят санкции по обвинениям в агрессии, международные инвесторы поспешно стали избавляться от акций российских предприятий, даже самых успешных и известных во всём мире. Последующее опровержение от МИД России ситуацию не спасло. По всей видимости, западные инвесторы предпочитают строить прогнозы, опираясь на пропагандистскую риторику, а не аналитику профессионалов рынка.