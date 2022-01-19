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«Нас спасает высокая цена на нефть»: Россия переживает серьёзный обвал фондового рынка

19 января 07:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
Фондовый рынок России 18 января пережил самый крупный обвал с марта 2020 года. О причинах и чем грозит экономике удешевление российских активов рассказал один из опытных приморских маклеров.

Столь резкого обвала рынка акций в России не ожидали даже опытные инвесторы.

Эксперты считают, что катализатором для этой ситуации послужила публикация в The New York Times о вывозе из Украины российских дипломатов. Предполагая, что активы страны, которой грозят санкции по обвинениям в агрессии, международные инвесторы поспешно стали избавляться от акций российских предприятий, даже самых успешных и известных во всём мире. Последующее опровержение от МИД России ситуацию не спасло. По всей видимости, западные инвесторы предпочитают строить прогнозы, опираясь на пропагандистскую риторику, а не аналитику профессионалов рынка.

По данным РБК, в 2021 году фондовый рынок России показал 15% рост, который был моментально утерян 18 января 2022 года.

По словам профессионального брокера из Приморья, зарубежные инвесторы действительно стали избавляться от российских акций, практически сразу после публикации в The New York Times.

Маклер рассказал, что из-за этой истории у него самого возникли сложности. На старте 2021 года он приобрёл акции национальных металлургических заводов. По его расчётам, эти активы должны были пойти вверх. Однако всё произошло в точности наоборот.

— Причём никакой экономики в этом обвале нет, сплошная, даже не политика, а политическая спекуляция, — посетовал специалист.

Также эксперт рассказал, что потерял доступ к профессиональным международным сайтам и форуму брокеров, где публикуется важная информация о торгах и ценах на акции.

Брокер отметил, что в нынешних условиях Центробанк сумел удержать курс доллара, не допустив его обвала.

— Нас спасает высокая цена на нефть — бюджет свёрстан с расчётом 48 рублей за баррель, поэтому еще держимся, — предположил специалист.

Маклер отметил, что сейчас все гадают, будет ли дальнейшее падение рынка, поскольку в этой ситуации на рынок влияют не расчёты аналитиков и данные продаж, а информационная атака из США.

#США#Россия#Фондовый рынок#Биржа#Экономика#Украина#Финансы#Приморье
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