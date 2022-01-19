Приморцы о ЦУР: мы знаем, что не останемся без ответа

Об этом свидетельствуют данные независимого опроса, проводимого ЦУР методом таргетированных объявлений в четырёх наиболее популярных у приморцев социальных сетях.
По результатам исследования, кроме узнаваемости, растёт и число тех, кто оценивает организацию как эффективный инструмент по работе с обращениями к власти: по сравнению с октябрьским замером рост составил 7%.
Председатель территориального общественного управления «Поспелово» Ирина Диденко рассказала, что про ЦУР они узнали прошлым летом, когда создали инстаграм-страничку для своего ТОС.
— Мы стали писать непосредственно на странице ЦУР по своим вопросам и поняли, что всё решается намного быстрее, чем когда обращались с письмами в мэрию — оттуда чаще всего приходили отписки. Решений было мало, и ждали мы их очень долго, — вспоминает Ирина.
Она поделилась, что до конца 2021 года им помогли решить вопросы по содержанию территории пляжа и по благоустройству посёлка — покос травы и кустарников, обрезка деревьев, которые были поломаны еще ледяным дождём. Также благодаря ЦУР от администрации города они добились установления бетонных блоков, которые ограничивают въезд автомобилей на пляж.
— С каждым обращением, мы всё больше понимаем, что не останемся без ответа — знаем, что работа идёт. Мы увидели хорошее взаимодействие ЦУР с правительством края и администрацией Владивостока — в течение нескольких дней, по мере возможности и масштабности вопроса, всё решалось, — отметила председатель ТОС.
Еще одна благодарная жительница Владивостока Елена Попова, чьё обращение по вывозу мусора в начале января было оперативно отработано, говорит, что у неё и её соседей «появилась какая-то уверенность, что есть организация, которая имеет воздействие на местную власть». «Спасибо вам, а то нас не слушают! Благодарим вас от всех наших жильцов! Следим за вашими успехами и помощью, которую вы оказываете жителям Приморского края!», — написала Елена.
Руководитель ЦУР во Владивостоке Полина Степаненко говорит, что очень важно сегодня оперативно реагировать на обращения людей к власти и решать их вопросы.
«Центр управления регионом выступает неким единым окном для обращений в Интернете — будь то платформа „Госуслуги. Решаем вместе“ или соцсети. Конкретный человек говорит, что у него есть проблема, которую надо решить. Мы присваиваем обращению номер, и оно уходит в профильное ведомство к конкретному исполнителю, который несет ответственность за его отработку. Кроме того, для выявления интересов общества ЦУР регулярно проводит социологические опросы. „Тепловая карта“ проблем и запросов находится на постоянном контроле губернатора края», — отметила Полина Степаненко.
Напомним, что за прошедший 2021 год ЦУР обработал 135 061 обращений, основными темами которых стали коронавирус (62 671), благоустройство (18 177), дороги (16 733), здравоохранение (4 867) и ЖКХ (2 644).
Стоит отметить, что чаще всего люди обращаются к власти через Instagram, который, согласно данным опроса, является самым популярным источником получения информации у жителей Приморья.
37% из них сообщают, что оставляли обращения к местной власти через социальные сети — по сравнению с замером октября 2021 года этот показатель вырос на 10%. Число людей, получивших ответ органов государственной власти на их обращение и решивших свою проблему, возросла на 11%.
Опрос проводился в декабре 2021 года методом онлайн-анкетирования среди пользователей 4-х наиболее популярных в Приморском крае социальных сетей (Instagram (41%), «Одноклассники» (32%), «Вконтакте» (23%), Facebook (4%)). В опросе приняло участие 920 респондентов из различных населённых пунктов Приморья, данные отражают срез мнений наиболее активных пользователей основных социальных сетей.