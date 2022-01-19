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Разлив мазута из контейнеровоза возле Находки может стать настоящей трагедией

19 января 07:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
Судно Rise Shine в заливе Восток у города Находки может стать источником катастрофы для окружающей среды и всего морского побережья в этом районе. Наш корреспондент не нашёл вокруг контейнеровоза ни охраны, ни боновых ограждений.

Никто сейчас не занимается и разгрузкой контейнеров. А их изначально на борту судна 1999 года постройки было 199.

В трюмах — около 120 тонн мазута. который не смогла откачать спасательная служба Росморречфлота, сославшись на сложные условия погоды. История тянется с ноября 2021 года.

— Разлив нефти или нефтепродуктов — это настоящая трагедия для окружающей среды.

Попадание нефти и её компонентов в окружающую среду вызывает изменение физических, химических и биологических характеристик окружающей среды и нарушает ход естественных процессов. В том числе, образуются более токсичные, канцерогенные соединения, обладающие мутагенными свойствами, — сообщают специалисты портала ЭкоСпас.

Эксперты отмечают, что водоросли, рыба и другие морские существа весьма чувствительны к воздействию нефти и нефтепродуктов. При этом не должно пройти много времени — вред заметен сразу. А проникновение нефтепродуктов в воду особенно опасно для живущих поблизости людей.

Специалисты также указывают на то, что разлив мазута в случае его возникновения крайне сложно ликвидировать — для этого требуются немалые технические и финансовые ресурсы.

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#Новости#Контейнерные грузоперевозки#Приморский край#Политика
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