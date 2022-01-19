Разлив мазута из контейнеровоза возле Находки может стать настоящей трагедией

Эксперты отмечают, что водоросли, рыба и другие морские существа весьма чувствительны к воздействию нефти и нефтепродуктов. При этом не должно пройти много времени — вред заметен сразу. А проникновение нефтепродуктов в воду особенно опасно для живущих поблизости людей.