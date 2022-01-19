У добытчиков алмазов опустели закрома

— В отсутствие новых крупных проектов мировая добыча в ближайшие годы останется в пределах 110-120 млн карат в год по сравнению со 140-150 млн карат до 2019 года. Все накопленные за время кризиса запасы к середине 2021 года были распроданы. Мы ожидаем, что дефицит будет поддерживать цены и на алмазы, и на бриллианты, так как рынку необходимо уравновесить спрос с предложением, — сообщили РИА Новости в корпорации «Алроса».