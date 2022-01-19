У добытчиков алмазов опустели закрома

В пресс-службе корпорации объявили, что выручка от продаж их алмазно-бриллиантовой продукции в 2021 году составила 4,169 млрд долларов США, в том числе алмазного сырья — 3,977 млрд, бриллиантов — 192 млн.
По предварительной оценке, объём реализации на 50% превзошли уровень 2020 года, а по сравнению с 2019 годом рост составил 21%. Эксперты отмечают восстановление спроса на ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках сбыта в Северной Америке и Азии.
Особенно высоким был спрос в декабре 2021 года, когда большая часть продаж алмазов и ювелирных изделий была реализована из запасов.
— Наши запасы готовой продукции с середины 2021 года остаются на минимальных значениях. В целом мы положительно оцениваем будущую динамику спроса на алмазное сырьё, учитывая низкие уровни запасов в алмазно-бриллиантовой цепи и сохранение высокого спроса со стороны конечных потребителей ювелирной продукции, — сказал заместитель генерального директора «Алросы» Евгений Агуреев.
Ранее «ЗР» приводила мнение экспертов, что в Приморье покупатели ювелирных изделий всё больше предпочитают массивные изделия, с крупными камнями. Такие кольца и серьги становятся не только украшением, но и своего рода инвестицией в драгоценные металлы и камни.
И вот, агентство Блумберг сообщило о повышении цен на алмазы главного конкурента «Алросы» — международной алмазодобывающей корпорации De Beers. Как стало известно РИА Новости, из-за высокого спроса. При этом, если в течение 2021 года дорожали в основном более крупные и дорогие камни, то теперь акцент сменился: сильнее всего поднялись цены на небольшие камни. По данным агентства, повышение цен стало одним из самых агрессивных за последние годы. Всё это происходит на фоне весьма ограниченного предложения.
— В отсутствие новых крупных проектов мировая добыча в ближайшие годы останется в пределах 110-120 млн карат в год по сравнению со 140-150 млн карат до 2019 года. Все накопленные за время кризиса запасы к середине 2021 года были распроданы. Мы ожидаем, что дефицит будет поддерживать цены и на алмазы, и на бриллианты, так как рынку необходимо уравновесить спрос с предложением, — сообщили РИА Новости в корпорации «Алроса».