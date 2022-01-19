В Приморье за первенца дадут больше

Напомним, что ежемесячная выплата при рождении первого ребенка назначается семьям, доход в которых не превышает двукратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного населения (32 826 рублей в 2022 году). Если при подаче нового заявления доход семьи превысит эту сумму, то в назначении выплаты будет отказано.