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В Приморье за первенца дадут больше

19 января 07:05
Фото: 1mediainvest.ru
Размер ежемесячной выплаты за рождение первенца увеличен — с этого года он уже превысит 16 тыс. рублей. В прошлом году размер выплаты составил 15,4 тысячи рублей.

В региональном министерстве труда и социальной политики уточнили: для назначения выплаты родители первенцев должны предоставить пакет документов, в том числе справку о доходах.

Напомним, что ежемесячная выплата при рождении первого ребенка назначается семьям, доход в которых не превышает двукратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного населения (32 826 рублей в 2022 году). Если при подаче нового заявления доход семьи превысит эту сумму, то в назначении выплаты будет отказано.

Выплачивается пособие до исполнения малышу 1 года. После родителям необходимо пройти перерегистрацию для назначения выплаты до двух лет, затем до трёх лет.

Подать заявление и документы на оформление этой меры социальной поддержки можно в МФЦ или через портал Госуслуги. Уточнить информацию можно по телефону Приморского центра соцподдержки — 8-800-30-22-145.

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#Новости#Дети#Соцподдержка#Приморье#Общество
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