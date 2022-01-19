В Приморье за первенца дадут больше

В региональном министерстве труда и социальной политики уточнили: для назначения выплаты родители первенцев должны предоставить пакет документов, в том числе справку о доходах.
Напомним, что ежемесячная выплата при рождении первого ребенка назначается семьям, доход в которых не превышает двукратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного населения (32 826 рублей в 2022 году). Если при подаче нового заявления доход семьи превысит эту сумму, то в назначении выплаты будет отказано.
Выплачивается пособие до исполнения малышу 1 года. После родителям необходимо пройти перерегистрацию для назначения выплаты до двух лет, затем до трёх лет.
Подать заявление и документы на оформление этой меры социальной поддержки можно в МФЦ или через портал Госуслуги. Уточнить информацию можно по телефону Приморского центра соцподдержки — 8-800-30-22-145.