Во Владивостоке проведут масштабный ремонт теплосетей

— Порывов много, износ сетей очень большой. Для оперативного реагирования на базе МУП «ВПЭС» сформированы дежурные бригады, которые круглосуточно устраняют аварии. Но для полноценного решения проблемы необходим масштабный ремонт. Средства на него уже выделены. Также в администрации Владивостока создан штаб, который будет осуществлять контроль за ремонтными работами, их качеством и сроками, — подчеркнул Константин Шестаков.