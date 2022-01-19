Застрявший у берегов Приморья контейнеровоз вызывает опасения у местных жителей и экологов

Помимо топлива, на борту осталась бытовая техника — содержимое грузовых контейнеров. И то, что груз до сих пор не вывезен, также тревожит граждан. Они боятся, что раз владелец судна не беспокоится за своё имущество, то и чиновники не будут проявлять интереса к судьбе ржавеющего «бесхозного» актива.