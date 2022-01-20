Банк России дошёл в Приморье до шестого класса

Подключиться к онлайн-урокам можно вместе с классом или индивидуально из дома. В первом случае преподаватель регистрирует группу на сайте проекта www.dni-fg.ru и вместе с учениками участвует в занятиях, которые проводят эксперты финансового рынка. Чтобы послушать урок из дома, нужно зарегистрироваться самостоятельно.