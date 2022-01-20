Безработные приморцы могут получить одну из самых востребованных на рынке труда специальностей

Занятия организованы во Владивостоке, начнутся с понедельника, 24 января, и продлятся полтора месяца. Все расходы по обучению, медицинскому освидетельствованию, временному проживанию, компенсации расходов за проезд к месту обучения и обратно несет служба занятости, отметили в краевом министерстве профессионального образования и занятости населения.