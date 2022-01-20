Дать краба: спасти компанию Глеба Франка от кризиса попытается экс-глава «Пятёрочки» и «Магнита»

Эксперты говорят и о застарелых проблемах в управлении. Моряки, работающие на судах РРПК, заявляют о том, что им системно не платят зарплату и не соблюдают трудовое законодательство. Кроме того, у компании наблюдаются долги перед банками. В сводном отчёте СПАРК среди негативных факторов для компании указано повышение совокупного долга на 289%, в то время как собственный капитал вырос лишь на 105%. Еще в январе 2020 года стало известно, что РРПК продала несколько своих юридических лиц, которые владеют квотами на ловлю 8,6 тыс. тонн гидробионтов в год.