Приморская рыба досталась Южной Корее

Ранее эксперты Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортёров (ВАРПЭ), давали прогноз, согласно которому в 2021 году весь «рыбный» экспорт РФ в Китай составит примерно 259,56 тыс. тонн, что почти на 73% ниже, чем в 2020 году (971,46 тыс. тонн). Президент ВАРПЭ Герман Зверев при этом отметил, что перспектив для возобновления экспорта в КНР в прежнем объёме в 2022 году нет.