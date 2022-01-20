Продавщиц пян-се во Владивостоке будет не узнать

— В этом году зима особенно холодная, и, поскольку люди работают на улице и не защищены от ветра, было принято решение часть точек не открывать в сильные морозы. Однако, как только станет теплее, мы снова вернемся к прежнему режиму работы, — объяснил предприниматель Алексей Чернов.