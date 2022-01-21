Мэрия Владивостока: нарушений трудового законодательства на автобусном предприятии нет

Отметим, как уже сообщал «ЗР», прокуратура города организовала проверку деятельности муниципального предприятия, занятого на рынке пассажирских перевозок. Поводом стал видеоролик, размещённый в соцсети, в котором мужчина сказал, что работает водителем ВПОПАТ-1, и пожаловался на переработки — приходится трудиться 15 часов, нет времени даже на обед.