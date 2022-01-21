Приморские инвесторы вложили в криптовалюту около 1,5 млрд рублей

Сегмент людей, которые занимаются операциями с криптовалютой, выделить сложно. Можно предположить, что вряд ли этим занимаются пенсионеры, как правило, не очень хорошо владеющие цифровыми технологиями, финансовой грамотностью и свободными денежными средствами. Это и не молодёжь, технически подкованная, но не имеющая достаточно денег для инвестиций в будущие доходы. Скорее всего, операциями с виртуальными деньгами занимаются люди среднего возраста, с накоплениями, свободными средствами, которые имеют опыт работы на фондовом рынке, считает эксперт.