Приморские инвесторы вложили в криптовалюту около 1,5 млрд рублей

Россия — один из мировых лидеров по объёму майнинга криптовалюты. Об этом говорится в опубликованном Центробанком докладе для общественных консультаций «Криптовалюты: тренды, риски, меры».
Россияне, как отмечается в докладе, считаются активными пользователями интернет-платформ, торгующих криптовалютами — ежегодный объём сделок наших сограждан с криптой достиг 5 млрд долларов США.
По информации Центробанка, за последние полгода РФ почти вдвое увеличила объём майнинга биткойна и в августе 2021 года вышла на 3-е место в мире по этому показателю (после США и Казахстана). На её долю приходится 11,23% вычислительных мощностей, используемых для «выпуска» виртуальных денег (в начале 2021 года доля России составляла 6,9%).
Среди основных целей приобретения гражданами и компаниями криптовалют названы:
— спекуляции (физические лица в основном исходят из мотива заработать на росте курса валюты);
— инвестиции;
— уход от требований в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;
— трансграничные переводы.
Регулятор предупреждает, что цена криптовалют очень волатильна и зависит от востребованности пользователями, реакции инвесторов на заявления регуляторов, крупных компаний и известных лиц и во многом носит спекулятивный характер.
Помимо высокой волатильности, «майнинговая» валюта имеет высокую степень риска безвозвратной утраты средств из-за мошенничества, хакерских атак, отсутствия правовой защиты. В силу её анонимного характера она массово используются для финансирования нелегальной деятельности.
«Всё это подвергает потенциальному риску потребителей и при увеличении охвата может представлять угрозу для финансовой стабильности», говорится в сообщении Центробанка.
Регулятор отмечает, что ряд стран уже ввёл запрет на использование криптовалют (прежде всего Китай) или планирует ввести такой запрет (например, Индия). Некоторые страны (например, Китай, Иран) установили запрет на осуществление майнинга.
Руководитель Центра финансового анализа и прогнозирования Александр Ивашкин считает, что данная инициатива регулятора вызвана невозможностью мониторить процесс работы с этой денежной единицей — контролировать эмиссию, законность переводов, вывода или зачисления на счёт.
Сегмент людей, которые занимаются операциями с криптовалютой, выделить сложно. Можно предположить, что вряд ли этим занимаются пенсионеры, как правило, не очень хорошо владеющие цифровыми технологиями, финансовой грамотностью и свободными денежными средствами. Это и не молодёжь, технически подкованная, но не имеющая достаточно денег для инвестиций в будущие доходы. Скорее всего, операциями с виртуальными деньгами занимаются люди среднего возраста, с накоплениями, свободными средствами, которые имеют опыт работы на фондовом рынке, считает эксперт.
— В Приморье на фондовом рынке работает около 120 тысяч человек, инвестировав в него 50 млрд руб. Поэтому условно, сопоставляя инвесторов и применяя сложившуюся статистику, весьма приблизительно можно подсчитать, что около полутора процентов или 2,5 тысяч приморцев работает на крипторынках через криптобиржи. Обьём их инвестиций не думаю, что большой и составляет около 1,5 млрд рублей, — считает Александр Ивашкин.
Он также отмечает, что около 15% мировых «криптомозгов» — айтишников, программистов, — это именно российские специалисты.