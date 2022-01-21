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Проблемы с отоплением в Приморье можно решить и через интернет

21 января 05:34
Фото: 1mediainvest.ru
Всё больше людей обращается к властям через соцсети — «виртуальный» диалог помогает оперативно обозначить проблему, а службам-исполнителям взять ситуацию под контроль и устранить неполадки в краткие сроки.

Центр управления регионом совместно с краевыми и муниципальными властями играют связующую роль между людьми и профильными специалистами.

Так в соцсетях Константина Шестакова жители Владивостока обратились с просьбой восстановить теплоизоляцию системы отопления по адресу ул. Посьетская, 53. Жильцы рассказали, что термообшивку разрушили при размораживании труб, а по завершении работ не восстановили.

ЦУР совместно с городской администрацией зафиксировали обращение и передали его в работу специалистам МУПВ «ВПЭС», которые оперативно приехали по указанному адресу и провели ремонтные работы.

Виктор Шумный, начальник производственного подразделения «Первомайское» МУПВ «ВПЭС» рассказал, что специалисты восстановительных бригад работают в круглосуточном режиме.

«Работы ведутся и в рабочие дни, праздники, суббота или воскресенье. Часто по ночам бригады выезжают на ликвидацию аварий. В этом отопительном сезоне много порывов. Хочется, чтобы люди понимали, что мы работаем для их блага — чтобы горячая вода и отопление подавались в квартиры жителей без перебоев, — отметил Виктор Шумный.

Также в соцсетях ЦУР зафиксировал обращение из города Фокино — жители улицы Ленина сообщили о прорыве трубопровода и образовании травмоопасной наледи. Сообщение зафиксировали и передали в работу управляющей компании «ИКС-Фокино». Специалисты оперативно ликвидировали порыв и убрали наледь.

Напомним, Центр управления регионом — это координационный центр, одна из задач которого — наладить диалог жителей с властью, а также быстро и качественно обрабатывать обращения, которые отслеживает система «Инцидент-менеджмент» в социальных сетях ЦУР, региональных и муниципальных органов власти, а также на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

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#Новости#Отопление#ЦУР#Приморье#Общество
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