Проблемы с отоплением в Приморье можно решить и через интернет

«Работы ведутся и в рабочие дни, праздники, суббота или воскресенье. Часто по ночам бригады выезжают на ликвидацию аварий. В этом отопительном сезоне много порывов. Хочется, чтобы люди понимали, что мы работаем для их блага — чтобы горячая вода и отопление подавались в квартиры жителей без перебоев, — отметил Виктор Шумный.