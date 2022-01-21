Процесс возрождения профессионального футбола в Приморье показали на Матч-ТВ

«Важно, что есть команда и ребятам, есть куда расти, а не сразу уезжать из Находки. Они спрашивают: а если у меня не получится? Я им говорю: надо, чтобы все получилось. Пока же в „Океане“ играют обычные докеры. Им хочется отдохнуть после работы, а я их гоню тренироваться. В квадраты поиграем, по воротам побьем, навыки вспомним. Конечно, хочу поработать главным тренером на серьезном уровне. Конечно, так не бывает, чтобы сразу дали команду. Поэтому хотелось бы попробовать с „Океаном“, чтобы возродить здесь команду на профессиональном уровне», — поделился Александр Тихоновецкий.