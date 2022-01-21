Сколько приморцев в 2022 году получат пенсию, проиндексированную выше уровня инфляцию

В пресс-службе Госдумы отметили, что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. Необходимые средства в бюджете есть.
В Минтруде подсчитали, что после этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. По данным ведомства, общий объём дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией пенсий в период с 2022 по 2024 год составит более 500 млрд рублей: в 2022 году — 172,7 млрд рублей, в 2023 году — 178,3 млрд рублей, в 2024 году — 188,9 млрд рублей.
Эксперты поясняют: в феврале неработающие пенсионеры получат уже проиндексированную пенсию, кроме того, январские пенсии будут пересчитаны и людям выплатят разницу между индексациями.
В Приморье около 500 тысяч получателей страховых пенсий, из них работают примерно 123 тысячи пожилых людей.