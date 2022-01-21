Условия работы водителей городских автобусов проверит прокуратура

Мужчина жалуется на несоблюдение режима труда и отдыха водителей предприятия, а также нарушения при содержании и эксплуатации автотранспорта. Всё это чревато дорожными авариями, а также может негативно сказаться на безопасности пассажиров, пользующихся услугами перевозчика.
В прокуратуре сообщили, что намерены дать оценку соблюдению требований трудового законодательства и законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и техническому состоянию транспортных средств, выпускаемых на маршрут регулярных перевозок.
По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии необходимого комплекса мер прокурорского реагирования.
По данным пресс-службы администрации краевого центра, парк муниципального предприятия ВПОПАТ № 1 составляют более 120 автобусов, из них старых — 2011 года выпуска — не более 20-ти, планируется их списание.