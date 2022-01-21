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Условия работы водителей городских автобусов проверит прокуратура

21 января 07:35
Фото: 1mediainvest.ru
Прокуратура Владивостока организовала проверку деятельности муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1». Поводом стало видеообращение одного из водителей, размещённое в соцсети.

Мужчина жалуется на несоблюдение режима труда и отдыха водителей предприятия, а также нарушения при содержании и эксплуатации автотранспорта. Всё это чревато дорожными авариями, а также может негативно сказаться на безопасности пассажиров, пользующихся услугами перевозчика.

В прокуратуре сообщили, что намерены дать оценку соблюдению требований трудового законодательства и законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и техническому состоянию транспортных средств, выпускаемых на маршрут регулярных перевозок.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии необходимого комплекса мер прокурорского реагирования.

По данным пресс-службы администрации краевого центра, парк муниципального предприятия ВПОПАТ № 1 составляют более 120 автобусов, из них старых — 2011 года выпуска — не более 20-ти, планируется их списание.

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