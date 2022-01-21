В Приморье депутат «напала» на жителей в соцсетях

Трудом на благо земляков депутат прославиться так и не смогла. Но в информационном поле пытается застолбиться хотя бы склоками. Народный избранник позволяет себе в социальных сетях публично настраивать граждан против тех, кто ей неугоден. Только так можно расценить комментарии, выставленные с аккаунта народного избранника в Instagram.
В одной из записей жительницу Славянки, медработника и участника известного танцевального коллектива, причислили к «списку крыс».
История началась с фотографии, которую местный аквагример сделала на одном из публичных мероприятий и разместила в своём личном Instagram.
«Здесь на фото есть девушка, в скорой работает, но она такая активная-позитивная, ну ещё как местная знаменитость. Подскажите её профиль», — подписала фотографию автор.
Через какое-то время в одном из комментариев с аккаунта депутата Ольги Уваевой было опубликовано сообщение. В нём говорилось, что «активная-позитивная» — это местная жительница, и она из неких «врагов». Также с аккаунта Уваевой известили, что «перед выборами дама активно топила за уголь».
Автор размещённой фотографии отписалась, что не знала таких подробностей, но отметила деятельность Антонины и тот факт, что она работает в «скорой».
Но автор комментарий с аккаунта депутата не собирался ставить точку в переписке. И продолжил убеждать, что сотрудник «скорой» не достоин «дружбы», поскольку находится в некоем «списке крыс», а автор фото «должна понимать, об чём речь».
Когда другой комментатор указал аккаунту депутата на неприемлемую и неприличную, по его мнению, манеру общения, в ответ того любезно «послали», попросив не говорить, что делать, чтобы не услышать, куда пойти. Ошарашенный таким хамским отношением к людям, собеседник в ответ объяснил, что вести себя подобным образом не подобает воспитанному человеку. И выразил разочарованность в народном избраннике.
Отметим, что к моменту публикации материала большая часть комментариев, опубликованных с аккаунта Ольги Уваевой, были удалены.
Напомним, заявление Ольги Уваевой легло в основу неоднозначного уголовного дела против депутата мункома Славянки Михаила Юдина. Его подозревают в даче взятки подруге детства и коллеге Ольге Уваевой. По словам мужчины, он согласился помочь и выделил средства на реабилитацию больной дочери Уваевой. Однако после получения денег Уваева обвинила Михаила Юдина в даче взятки.