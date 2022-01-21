В Приморье готовятся к развёртыванию более 300 мест резервного коечного фонда

В настоящее время регион готовится к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Анализируя развитие эпидемии в центральной части России, специалисты прогнозируют приход пятой «волны» в Приморье примерно через 2 недели. Хотя первый случай заболевания штаммом «омикрон» новой коронавирусной инфекции уже выявлен у 33-летнего жителя Владивостока, который является офисным работником. Заболевший за пределы региона не выезжал и не был вакцинирован.