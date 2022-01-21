В Приморье по субботам стоит избегать перекрёстков

Как сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД, в 251 случае жизни участников автомобильных аварий спасти не удалось.
По видам ДТП преобладали столкновения транспортных средств и наезд на пешехода. Самая распространённая причина ДТП — нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил проезда перекрёстка. Среди аварийно опасных дней недели на первый план вышла суббота.
Рост трёх основных показателей аварийности (количество ДТП, число погибших и раненых в автоавариях) в 2021 году произошёл в Артёме, Находке, а также в Надеждинском и Хорольском районах.
В ряде населённых пунктов отмечен значительный рост числа жертв автоаварий: в антилидерах Октябрьский, Ханкайский, Чугуевский районы и город Фокино.