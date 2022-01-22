Приморский онкологический диспансер обратился к населению

Кроме того, как отмечают медики, важное место отводят центрам онкологичесой помощи, где будут оказывать консультации пациентам с подозрением на онко-заболевания обследованием пациентов, направлением в «ПКОД», а также противоопухолевым лекарственным лечением в условиях дневных стационаров.