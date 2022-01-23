Мэрия Владивостока пытается заставить предпринимателя снести незаконную постройку

Напомним, ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что палаток, которые сопровождают ярмарку на центральной площади города, быть не должно. Фермерам найдут «новый дом». Константин Шестаков уверен, что во Владивостоке не нужны ярмарки на центральной площади и на площадке возле ЖД вокзала. Тем не менее, он не отрицает, что фермерам необходимо предоставить место для торговли их продукцией.