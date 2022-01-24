Молодёжь заинтересовалась вкладами

По мнению экспертов, финансовое поведение клиентов банков изменилось после начала пандемии: всё больше людей стали пользоваться дистанционными сервисами из-за их удобства и экономии времени. Поле того как с марта 2020 года по ноябрь 2021 года россияне активно выводили деньги со вкладов и увеличивали накопления на сберегательных счетах, в 2022 году ожидается разворот тренда, считает руководитель отдела аналитики финансового маркетплейса «Сравни.ру» Виктор Кузьмин.