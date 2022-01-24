Службу «122» мобилизовали на борьбу с «пятой волной» COVID-19 в Приморье

В прошлом году колл-центр приняли свыше 1,1 миллиона звонков. С начала 2022 года уже поступило более 60 тысяч звонков. Чаще всего граждане интересуются возможностью записаться на приём к врачу, запрашивают информацию об адресах и режиме работы пунктов вакцинации, порядке получения QR-кода.