В Приморье возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии в Тернейском районе

В минувшую субботу, 22 января в 21:30 в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о возможном ДТП в этом месте. Она проходила мимо и увидела на дороге разбросанные вещи и осколки автомобиля. Предположив, что здесь случилась авария, она заявила в полицию.