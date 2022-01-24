В Приморье застроят Дальневосточный квартал — быстро и недорого

— Предлагаемый пакет законопроектов должен помочь снизить стоимость жилья, сделать его более доступным для граждан и при этом заинтересовать застройщиков, предложив им выгодные условия работы в федеральном округе, — приводит слова главы кабинета министров Михаила Мишустина пресс-служба Минвостокразвития.
Так, планируется запустить программу «Дальневосточный квартал». Законодательство и раньше позволяло строить жильё в ТОР и Свободном порту Владивосток. Но раньше по закону участки предоставлялись первому заявителю — государство не могло влиять на то, что будет построено на земле, по какой цене будет продано. — Благодаря изменениям, вносимым в законодательство, мы сможем проводить конкурс среди застройщиков. Единственным критерием будет процент жилья, который застройщик сдаст региону по невысокой цене, установленной Минстроем России. При этом обязуется построить квартал по стандарту, предполагающему максимальный комфорт для людей. Мы, в свою очередь, будем обеспечивать такие площадки инфраструктурой, в том числе социальной. Жители будут обеспечены школами, поликлиниками, спортивными комплексами и другими объектами для удобной жизни, — комментирует министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Уже отобраны 8 приоритетных площадок в 8 регионах — Приморском крае, Забайкальском крае, Хабаровском крае, Сахалинской области, Еврейской автономной области, Амурской области, Камчатском крае, Республике Бурятия. Благодаря новому механизму до 2030 года будет построено более 2,5 млн кв. метров «дальневосточных кварталов». В новое жильё смогут переехать более чем 80 тысяч дальневосточников. По словам главы Минвостокразвития РФ, работа по отбору площадок с целью наращивания объектов строительства жилья будет продолжена.