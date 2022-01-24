В Приморье застроят Дальневосточный квартал — быстро и недорого

Так, планируется запустить программу «Дальневосточный квартал». Законодательство и раньше позволяло строить жильё в ТОР и Свободном порту Владивосток. Но раньше по закону участки предоставлялись первому заявителю — государство не могло влиять на то, что будет построено на земле, по какой цене будет продано. — Благодаря изменениям, вносимым в законодательство, мы сможем проводить конкурс среди застройщиков. Единственным критерием будет процент жилья, который застройщик сдаст региону по невысокой цене, установленной Минстроем России. При этом обязуется построить квартал по стандарту, предполагающему максимальный комфорт для людей. Мы, в свою очередь, будем обеспечивать такие площадки инфраструктурой, в том числе социальной. Жители будут обеспечены школами, поликлиниками, спортивными комплексами и другими объектами для удобной жизни, — комментирует министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.