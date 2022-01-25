Ох уж эта Находка

— Так как сейчас в море довольно холодно, с большой вероятностью, если там солярка, она превратится в такие сгустки. Есть шанс, что широкого загрязнения не будет. <…> Тогда это будет локальной проблемой. <…> Если вдруг это всё попадёт на берег, нужно будет собирать. Пока есть шанс, что большого разлива не будет, потому что топливо не в трюме, а, скорее всего, в топливной системе. А она, как правило, не вся выплескивается при затоплении, — уточнил Расулмухаммедов в беседе с журналистами.